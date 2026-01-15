Héritage de François Legault

Après l’annonce de sa démission, mercredi, nombreux sont les politiciens qui ont souligné l’investissement de François Legault tout au long de sa carrière politique, et cela, malgré les différences d’opinion.

C’est le cas du maire de Québec, Bruno Marchand. Il souligne son engagement politique lors des 25 dernières années, même s’il admet qu’ils n’avaient pas la même vision, notamment au sujet de la gestion de l’immigration et de l’itinérance.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, réagir au départ de François Legault, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Bruno Marchand ne fait pas de lien entre le retard dans le projet du tramway à Québec et la gestion de l’ancien premier ministre François Legault.