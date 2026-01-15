 Aller au contenu
Héritage de François Legault

La CAQ et le tramway de Québec: «J'aurais souhaité que ça se fasse plus vite»

Le Québec maintenant

le 15 janvier 2026 16:28

Philippe Cantin
La CAQ et le tramway de Québec: «J'aurais souhaité que ça se fasse plus vite»
Le maire de Québec Bruno Marchand en compagnie de François Legalut. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Après l’annonce de sa démission, mercredi, nombreux sont les politiciens qui ont souligné l’investissement de François Legault tout au long de sa carrière politique, et cela, malgré les différences d’opinion.

C’est le cas du maire de Québec, Bruno Marchand. Il souligne son engagement politique lors des 25 dernières années, même s’il admet qu’ils n’avaient pas la même vision, notamment au sujet de la gestion de l’immigration et de l’itinérance.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, réagir au départ de François Legault, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Bruno Marchand ne fait pas de lien entre le retard dans le projet du tramway à Québec et la gestion de l’ancien premier ministre François Legault.

«J'aurais souhaité que ça se fasse plus vite. Sauf qu'au final, bien, si ça n'avait pas été du premier ministre, on ne l'aurait pas, le tramway. Alors oui, il y a eu des tergiversations, oui, ça a pris du temps. Mais là, on est sur les rails, on est lancé, on ne revient pas en arrière.»

Bruno Marchand

