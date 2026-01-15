Le ménage à trois des gardiens des Canadiens

Le ménage à trois des gardiens de Canadiens de Montréal se poursuit.

Jakub Dobes gagne, même si ce n'est pas toujours joli devant le filet. Jacob Fowler gagne moins, mais il a la prestance d'un gardien de la LNH et Samuel Montembeault est relancé.

