Le ménage à trois des gardiens des Canadiens

Le ménage à trois des gardiens de Canadiens de Montréal se poursuit.
Jakub Dobes gagne, même si ce n'est pas toujours joli devant le filet. Jacob Fowler gagne moins, mais il a la prestance d'un gardien de la LNH et Samuel Montembeault est relancé.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier a ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission, Le Québec maintenant.
«Force est d'admettre que ça fonctionne. Et je me demande: est-ce que le Canadien va trouver une formule?»
Autres sujets discutés
- Le Tricolore affronte les Sabres, à Buffalo;
- Le Canadien Gabriel Diallo n'a pas été chanceux lors du tirage en vue des Internationaux de tennis d'Australie;
- Le CF Montréal est dans une période de reconstruction.