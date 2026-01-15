Bilan de François Legault

En annonçant qu'il allait quitter son poste, le premier ministre François Legault a dressé le bilan de son mandat, se disant particulièrement fier de ses actions en éducation.
Pourtant, un rapport de l’Institut du Québec publié jeudi soulève quelques constats inquiétants dans ce secteur.
Écoutez Emna Braham, PDG de l’Institut du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.
«La réussite éducative de nos élèves, c'était la priorité du premier ministre et de la CAQ. Par contre, les résultats tardent parfois à se faire sentir. Le défi, c'est qu'on a eu des investissements très importants au cours des sept dernières années en éducation. Il y avait un rattrapage à faire avec la moyenne canadienne, on l'a largement dépassé. Par contre, ce n'est pas encore clair la mesure dans laquelle ça change la réussite éducative de nos élèves.»