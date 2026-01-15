Bilan de François Legault

En annonçant qu'il allait quitter son poste, le premier ministre François Legault a dressé le bilan de son mandat, se disant particulièrement fier de ses actions en éducation.

Pourtant, un rapport de l’Institut du Québec publié jeudi soulève quelques constats inquiétants dans ce secteur.

Écoutez Emna Braham, PDG de l’Institut du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.