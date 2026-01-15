Diminuer le télétravail des fonctionnaires

Des représentants du milieu des affaires pointent du doigt l’absence des fonctionnaires au bureau, parfois en télétravail, pour expliquer la lenteur de la relance postpandémie du centre-ville de Montréal.

Est-ce vraiment la source du problème?

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.