Société
Diminuer le télétravail des fonctionnaires

«C'est de la pensée magique de croire que ça va régler tous les enjeux»

le 15 janvier 2026 15:29

Philippe Cantin
«C'est de la pensée magique de croire que ça va régler tous les enjeux»
Des représentants du milieu des affaires pointent du doigt l’absence des fonctionnaires au bureau, parfois en télétravail, pour expliquer la lenteur de la relance postpandémie du centre-ville de Montréal. 

Est-ce vraiment la source du problème?

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«Ça relève de la pensée magique de penser que ça va régler tous les enjeux du centre-ville de Montréal, de ramener quelques milliers de personnes dans les bureaux. Et ces gens-là sont déjà au bureau deux journées par semaine.»

Guillaume Bouvrette

