Nouvelle du Journal de Montréal

De nombreux remorqueurs québécois éprouvent des difficultés à se faire rembourser par les camionneurs au rabais, qui leur doivent un montant d'environ 3.8 millions $, selon un article du Journal de Montréal paru jeudi.
Écoutez Réjean Breton, PDG de l’Association des professionnels du dépannage du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Avec les certains paliers gouvernementaux, on tente de trouver une piste de solution parce que plusieurs entreprises de dépannage au Québec vérifient la possibilité de ne pas renouveler leur protocole, justement pour ne pas être obligées d'intervenir sur une scène de remorquage sans être payées. Parfois, on intervient dans le délai prescrit de 15 à 25 minutes, et le remorquage peut durer, par exemple 45 minutes, 1 h 30, tout dépendant du véhicule lourd. Mais ça prend 3 à 4 h en bordure de route pour obtenir un paiement.»