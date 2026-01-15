Nouvelle du Journal de Montréal

De nombreux remorqueurs québécois éprouvent des difficultés à se faire rembourser par les camionneurs au rabais, qui leur doivent un montant d'environ 3.8 millions $, selon un article du Journal de Montréal paru jeudi.

Écoutez Réjean Breton, PDG de l’Association des professionnels du dépannage du Québec, brosser le portrait de la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.