Déficit des infrastructures publiques

Le premier ministre François Legault a souligné son souhait que la prochaine élection porte sur les grands défis du Québec, lors de son discours annonçant sa démission mercredi.

La qualité de nos infrastructures publiques semble en faire partie, étant donné le piètre état dans lequel se trouvent les écoles, les hôpitaux et le réseau routier.

L'imposition d'un péage serait-elle une option alléchante pour améliorer la qualité des autoroutes du Québec?

Écoutez Louis Lévesque, président du Comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois et expert des transferts fédéraux, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.