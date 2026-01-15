Les ministres candidats devront-ils démissionner?

L’annonce du départ de François Legault plonge la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans une période de turbulences.
Brigitte Legault, directrice générale du parti, précise qu'un règlement sera bientôt adopté pour encadrer une course à la chefferie qui s'annonce rapide.
Pendant que des noms comme Christine Fréchette et Éric Girard circulent, la question éthique s'impose: les ministres devront probablement quitter leur poste pour se porter candidats.
«Je dois opérer le règlement, donc comment on va voter, le système de vote, le ci, le ça, le DGEQ, les rapports, faire attention aux brownies...»
- Des informations explosives concernant Geneviève Guilbault, qui aurait reçu un avis de mauvaise conduite de la commission Gallant, ébranlant ainsi ses chances de succession.