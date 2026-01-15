Les ministres candidats devront-ils démissionner?

L’annonce du départ de François Legault plonge la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans une période de turbulences.

Brigitte Legault, directrice générale du parti, précise qu'un règlement sera bientôt adopté pour encadrer une course à la chefferie qui s'annonce rapide.

Pendant que des noms comme Christine Fréchette et Éric Girard circulent, la question éthique s'impose: les ministres devront probablement quitter leur poste pour se porter candidats.

Écoutez Brigitte Legault, directrice générale de la Coalition Avenir Québec, donner tous les détails, jeudi à La commission.