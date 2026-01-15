Conduite hivernale

L'expert en conduite Carl Nadeau rappelle les règles d'or pour éviter les sorties de route lors d'une journée aux conditions hivernales extrêmes.

Au-delà de l'importance cruciale de posséder de véritables pneus d'hiver en bon état, il insiste sur la «douceur» comme facteur déterminant.

En côte, un coup d'accélérateur trop brusque polit la glace et immobilise le véhicule.

Pour retrouver de la traction, il suggère de rouler légèrement à l'écart des traces habituelles polies par le trafic.

Enfin, le civisme et la patience restent les meilleurs alliés des automobilistes par temps exécrable.

Écoutez Carl Nadeau, animateur et expert en conduite chez Michelin, expliquer le tout, jeudi à La commission.