Société
Conduite hivernale

Pneus, accélération et traction: comment dompter nos routes glacées

par 98.5

0:00
5:40

Entendu dans

La commission

le 15 janvier 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pneus, accélération et traction: comment dompter nos routes glacées
Ne polissez pas la glace: l'importance de la douceur au volant en hiver / mario beauregard/ Adobe Stock

L'expert en conduite Carl Nadeau rappelle les règles d'or pour éviter les sorties de route lors d'une journée aux conditions hivernales extrêmes. 

Au-delà de l'importance cruciale de posséder de véritables pneus d'hiver en bon état, il insiste sur la «douceur» comme facteur déterminant.

En côte, un coup d'accélérateur trop brusque polit la glace et immobilise le véhicule.

Pour retrouver de la traction, il suggère de rouler légèrement à l'écart des traces habituelles polies par le trafic.

Enfin, le civisme et la patience restent les meilleurs alliés des automobilistes par temps exécrable.

Écoutez Carl Nadeau, animateur et expert en conduite chez Michelin, expliquer le tout, jeudi à La commission

«Une pédale d'accélérateur, c'est pas une "switch" on/off: il faut vraiment y aller très très très doucement pour aller chercher notre traction.»

Carl Nadeau

