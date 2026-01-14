 Aller au contenu
À Radio-Canada du 7 au 21 février

Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»

Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»
Pour la durée des Jeux olympiques d'hiver 2026, France Beaudoin sera à la barre de l'émission Ciao Milano, qui sera diffusée quotidiennement à Radio-Canada dès 19h30. / Luigi Costantini / The Associated Press

Pour la durée des Jeux olympiques d'hiver 2026, France Beaudoin sera à la barre de l'émission Ciao Milano, qui sera diffusée quotidiennement à Radio-Canada dès 19h30.

Écoutez l'animatrice en discuter avec Catherine Beauchamp, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant. 

«Imaginez un après-ski, un trip de gang où on va revoir les analystes, les journalistes, ceux qui étaient là dans la journée, les athlètes. Donc ce qu'on veut, c'est revoir ce qui s'est passé dans la journée, mais différemment, avec peut être des préparateurs mentaux, des gens qui gravitent autour des athlètes, mais aussi dans l'œil des coachs. On veut vous refaire vivre ça différemment le soir.»

France Beaudoin

