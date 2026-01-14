 Aller au contenu
Société
Malgré le départ de François Legault

«On mérite d'être entendus» -Caroline Senneville, présidente de la CSN

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Senneville, la présidente de la CSN, réagit à son tour à la démission de François Legault.

Et l'animateur Philippe Cantin lui demande: «Est-ce que François Legault a fait des choses de bien ou de très bien durant son séjour comme premier ministre du Québec?

Écoutez la présidente de la CSN, Caroline Senneville, réagir à la démission du premier ministre François Legault.

La pandémie

«La gestion de la pandémie? Je pense qu'il a été à la hauteur. Ce n'était pas simple. C'était une vraie crise qu'on n'a pas pu voir venir. Et je pense qu'il a été capable d'être présent pour les Québécois.»

Les projets de loi touchant les syndicats

«Quand il y a le titre 'Syndicats' dans un projet de loi, puis que tu ne prends même pas la peine d'appeler les syndicats avant ça, pour moi, c'est pas le signe d'un gouvernement qui est à l'écoute.»

La présidente note aussi l'importance de continuer à faire entendre la voix syndicale, étudiante et citoyenne en vue des élections du 5 octobre prochain, et ce, peu importe qui prendra la place de François Legault.

