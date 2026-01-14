Démission du premier ministre

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il démissionnera de son poste dès que son successeur ou sa successeur sera trouvé.
Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, chef du camp du OUI lors des événements historiques du référendum québécois de 1995 sur l'indépendance du Québec, en discuter au micro de Philippe Cantin.
«On va tomber dans une partie divertissante de la politique. C'est un monde où l'égo est excessivement important. Et il y a beaucoup de gens qui ont un égo démesuré et souvent dont l'analyse par rapport à leur propre potentiel est parfaitement exagérée. Alors, c'est ce qui va se dérouler cette fois-ci. Et la CAQ, c'est comme si les principaux ministres s'entendaient sur le périphérique avec un différend sur l'essentiel. Là, monsieur Legault est parti. C'est de l'essentiel dont on va parler.»