Démission du premier ministre

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il démissionnera de son poste dès que son successeur ou sa successeur sera trouvé.

Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, chef du camp du OUI lors des événements historiques du référendum québécois de 1995 sur l'indépendance du Québec, en discuter au micro de Philippe Cantin.