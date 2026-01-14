 Aller au contenu
Politique
Démission du premier ministre

Succession de Legault : «C'est de l'essentiel dont on va parler»

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 janvier 2026 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Succession de Legault : «C'est de l'essentiel dont on va parler»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi qu'il démissionnera de son poste dès que son successeur ou sa successeur sera trouvé.

Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, chef du camp du OUI lors des événements historiques du référendum québécois de 1995 sur l'indépendance du Québec, en discuter au micro de Philippe Cantin.

«On va tomber dans une partie divertissante de la politique. C'est un monde où l'égo est excessivement important. Et il y a beaucoup de gens qui ont un égo démesuré et souvent dont l'analyse par rapport à leur propre potentiel est parfaitement exagérée. Alors, c'est ce qui va se dérouler cette fois-ci. Et la CAQ, c'est comme si les principaux ministres s'entendaient sur le périphérique avec un différend sur l'essentiel. Là, monsieur Legault est parti. C'est de l'essentiel dont on va parler.»

Jean Royer

Vous aimerez aussi

«Le paysage politique vient de basculer complètement» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Le paysage politique vient de basculer complètement» -Dimitri Soudas
0:00
6:16
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
La commission
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
0:00
6:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le paysage politique vient de basculer complètement» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La démission de Legault pour le Canada anglais
«Le paysage politique vient de basculer complètement» -Dimitri Soudas
«J'ai vu ce matin un François Legault serein, presque soulagé»
Rattrapage
Démission du premier ministre
«J'ai vu ce matin un François Legault serein, presque soulagé»
Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»
Rattrapage
À Radio-Canada du 7 au 21 février
Émission Ciao Milano: «On veut vous refaire vivre les jeux différemment»
«On mérite d'être entendus» -Caroline Senneville, présidente de la CSN
Rattrapage
Malgré le départ de François Legault
«On mérite d'être entendus» -Caroline Senneville, présidente de la CSN
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
Rattrapage
Démission de François Legault
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
Rattrapage
Défaite 3-2 face aux Capitals à Washington
«Le Canadien a vraiment bien joué, particulièrement Montembeault»
Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
Rattrapage
Portrait des forces en présence au sein de la CAQ
Qui sont les successeurs potentiels de François Legault à la tête de la CAQ?
Succès mondial pour Heated Rivalry: déjà une troisième saison signée
Rattrapage
Série populaire
Succès mondial pour Heated Rivalry: déjà une troisième saison signée
«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
Rattrapage
L'importance contribution des défenseurs
«L'enthousiasme, un carburant non négligeable» -Mario Langlois
Comment BKIND a dû modifier son approche
Rattrapage
Tarifs douaniers américains
Comment BKIND a dû modifier son approche
Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique
Rattrapage
Économie
Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique
Visite de Mark Carney en Chine: bonne ou mauvaise approche?
Rattrapage
Critiques des partis souverainistes
Visite de Mark Carney en Chine: bonne ou mauvaise approche?
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Rattrapage
Rébellion et répression
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?
Rattrapage
50e anniversaire de la mort d'Agatha Christie
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?