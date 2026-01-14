 Aller au contenu
Politique provinciale
Bilan et succession à la CAQ

Bilan de François Legault: l'heure des comptes pour le gouvernement comptable

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

La commission

le 14 janvier 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

L'annonce de la démission de François Legault a provoqué un séisme d'opinions au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Si certains pleurent le départ d'un «apôtre du service public» et d'un leader qui a su diriger durant la pandémie, d'autres dénoncent un bilan financier catastrophique et un style de gouvernance «par sondages».

La question de sa succession est déjà sur toutes les lèvres, avec une attention particulière portée sur la maturité politique de potentiels candidats.

Ce départ marque la fin d'un cycle marqué par de profonds clivages sur l'économie et l'identité québécoise.

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez avec les auditeurs de La commission sur le sujet de la démission de François Legault. 

