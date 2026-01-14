Bilan et succession à la CAQ

L'annonce de la démission de François Legault a provoqué un séisme d'opinions au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Si certains pleurent le départ d'un «apôtre du service public» et d'un leader qui a su diriger durant la pandémie, d'autres dénoncent un bilan financier catastrophique et un style de gouvernance «par sondages».

La question de sa succession est déjà sur toutes les lèvres, avec une attention particulière portée sur la maturité politique de potentiels candidats.

Ce départ marque la fin d'un cycle marqué par de profonds clivages sur l'économie et l'identité québécoise.

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez avec les auditeurs de La commission sur le sujet de la démission de François Legault.