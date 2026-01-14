De souverainiste à nationaliste

Any Guillemette retrace le parcours politique de François Legault, de ses débuts comme ministre non élu de l’Industrie sous Lucien Bouchard jusqu'à sa démission en 2026.

Figure centrale de la scène québécoise, il a marqué l'histoire en 2018 en brisant le bipartisme traditionnel entre péquistes et libéraux.

Après une pause politique pendant la gouverne de Jean Charest, préférant «construire le Québec que critiquer», il fonde la CAQ en 2011.

Son mandat aura été défini par sa gestion de la pandémie, mais aussi par une transition idéologique du souverainisme vers un nationalisme affirmé.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le bilan de la carrière politique de François Legault, mercredi à La commission.