 Aller au contenu
Politique provinciale
De souverainiste à nationaliste

Fin d’un règne: retour sur 25 ans d’engagement politique de François Legault

par 98.5

0:00
3:41

Entendu dans

La commission

le 14 janvier 2026 13:01

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Fin d’un règne: retour sur 25 ans d’engagement politique de François Legault
Any Guillemette / Cogeco Média

Any Guillemette retrace le parcours politique de François Legault, de ses débuts comme ministre non élu de l’Industrie sous Lucien Bouchard jusqu'à sa démission en 2026.

Figure centrale de la scène québécoise, il a marqué l'histoire en 2018 en brisant le bipartisme traditionnel entre péquistes et libéraux.

Après une pause politique pendant la gouverne de Jean Charest, préférant «construire le Québec que critiquer», il fonde la CAQ en 2011.

Son mandat aura été défini par sa gestion de la pandémie, mais aussi par une transition idéologique du souverainisme vers un nationalisme affirmé.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le bilan de la carrière politique de François Legault, mercredi à La commission

Vous aimerez aussi

Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
La commission
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
0:00
15:16
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
Radio textos
Départ de François Legault: «C’est une très mauvaise nouvelle pour le PQ»
0:00
2:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
Rattrapage
Qui pour succéder au fondateur de la CAQ?
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
Le meilleur et le pire premier ministre: le bilan statistique de Legault
Rattrapage
Démission surprise
Le meilleur et le pire premier ministre: le bilan statistique de Legault
François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?
Rattrapage
«Les Québécois veulent du changement»
François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
Rattrapage
Impacts sur le quartier Sillery
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
Rattrapage
Nouvelle tendance écologique et économique?
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Rattrapage
Donald Trump, Gaza, changements climatiques
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course
Rattrapage
Chefferie du Parti libéral du Québec
Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Rattrapage
Économie
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
Rattrapage
Le temps gris vous affecte?
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
Rattrapage
Rafale de nouvelles
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?
Rattrapage
Projet d'agrandissement non rentable
Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Rattrapage
Restauration
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Rattrapage
À Washington
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
Rattrapage
Contrats publics
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles