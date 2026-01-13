Rébellion et répression

Donald Trump menace l'Iran de sanctions si le gouvernement du pays exécute les manifestants arrêtés par le régime, rapporte l'experte de politique américaine Valérie Beaudoin.

«Je vais avoir une réaction proportionnelle au nombre de morts», a mentionné le président américain.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, décortiquer le tout au micro de Philippe Cantin.

Valérie Beaudoin rappelle aussi les enjeux concernant la possession d'armes nucléaires par l'Iran.