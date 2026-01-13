Elon Musk s'accroche à son logiciel controversé

Un torrent d'images générées par Grok, l'intelligence artificielle du réseau X, a récemment soulevé la controverse, montrant majoritairement des femmes nues et en sous-vêtements.

La solution magique d'Elon Musk? Rendre l'accès à l'IA exclusif pour les abonnés payants de X.

Pourquoi le multimilliardaire s'accroche-t-il autant à son modèle d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que le «mode épicé» de Grok?

Écoutez la chronique Société sous la loupe de Katia Gagnon sur les échecs de l'IA sur X à l'émission de Philippe Cantin, Le Québec maintenant.