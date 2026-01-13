Vers une réforme de la fiscalité municipale

C’est la période de l’année où les propriétaires reçoivent leur compte de taxes foncières.

À Montréal, par exemple, la hausse atteint en moyenne 4,3% dans les arrondissements.

À Terrebonne, en banlieue, la hausse est de 2,9%.

Quels sont les défis des maires quand vient le temps de décider du montant de vos taxes?

Écoutez le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, faire le point, mardi, au Québec maintenant.

Le politicien montre du doigt les responsabilités accrues des villes, notamment en itinérance et logement, le manque de marge de manœuvre budgétaire et l’impact de la croissance démographique sur les infrastructures, particulièrement dans les banlieues.



Il appelle à une réforme de la fiscalité municipale.