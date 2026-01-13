Fusillade dans Saint-Léonard

Le procès de deux hommes accusés d'avoir tué une adolescente par balle dans le secteur de Saint-Léonard, à Montréal, s'ouvre aujourd'hui, presque 4 ans jour pour jour après les événements.

Philippe Bonneville explique que 12 citoyens (nommés jurys) auront entre les mains le sort des deux accusés.

Écoutez le journaliste chez Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, développer sur le sujet, au micro de Philippe Cantin, mardi.

Rappelons que Meriem Boundaoui, «au mauvais endroit, au mauvais moment», est décédée en raison d'une dispute de stationnement entre deux familles.