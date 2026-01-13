 Aller au contenu
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec

par 98.5

0:00
3:13

Entendu dans

La commission

le 13 janvier 2026 14:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Onze médecins de famille de l'Outaouais quittent la région malgré l'entente avec le gouvernement du Québec, privant 10 000 patients de soins. 

Écoutez la rafale de nouvelles de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.

Autres sujets abordés

  • Le Minnesota, ainsi que les villes de Minneapolis et Saint Paul, intentent une poursuite contre le gouvernement fédéral américain pour contester la légalité des opérations de la police de l'immigration (ICE) sur leur territoire;
  • L'entreprise Bureau en Gros est blâmée par le Commissaire à la protection de la vie privée pour avoir revendu des ordinateurs usagés sans en effacer les données personnelles.

