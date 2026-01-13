 Aller au contenu
Hockey
À Washington

Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens

Martin McGuire / Cogeco Média

C'est sans Tom Wilson que les Capitals attendent les Canadiens mardi soir à Washington.

Le robuste attaquant, passé maître dans l'art de déranger les joueurs du Tricolore, ratera vraisemblablement un cinquième match de suite. 

Les hommes de Martin St-Louis devront surveiller de près la menace Ovechkin. Le Russe de 40 ans excelle contre le CH, comme en témoigne sa fiche de 74 points en 61 matchs contre Montréal.

Samuel Montembeault sera devant le filet des Canadiens. 

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table en vue du match de mardi soir face aux Capitals.

