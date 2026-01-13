Contrats publics

L'Autorité des marchés publics (AMP) frappe un grand coup en dévoilant les conclusions d'une enquête accablante sur la SAAQ.

Entre planification défaillante, sélection de fournisseurs irrégulière et manque de transparence flagrant, le projet SAAQclic a navigué hors des règles habituelles sous le couvert d'une «méthode agile» mal interprétée.

Résultat ? Une explosion des coûts atteignant 1,1 milliard de dollars.

Désormais, la SAAQ devra montrer «patte blanche»: l'AMP supervisera dorénavant ses futurs contrats pour s'assurer que l'argent des contribuables soit enfin géré avec rigueur.

Écoutez René Bouchard, directeur des affaires publiques et des communications de l’Autorité des marchés publics, donner les détails de l'affaire, mardi, à La commission.