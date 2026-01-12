Milliard sera-t-il «couronné»?

Charles Milliard, officiellement candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, sera sans doute le seul candidat dans cette course d'après Nathalie Normandeau, d'autant plus que Guy Cormier ne se présentera pas.

Elle mentionne aussi la possible réintégration de Marwah Rizqy au caucus du PLQ en accord avec ses députés s'il est nommé chef du parti.

«La poussière va retomber», croit Nathalie Normandeau.

Écoutez l'éditorial politique de Nathalie Normandeau à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés