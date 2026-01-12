Statistiques troublantes

Le Journal de Montréal révélait ce lundi que 4500 infirmières et 2500 infirmières auxiliaires sont actuellement en arrêt de travail. Une statistique troublante qui en dit long sur les conditions de travail dans le réseau de la santé. Qu'est-ce qui explique cette situation?

La nouvelle convention collective signée à la fin de 2024 ne semble pas remplir ses promesses, selon les témoignages de certains travailleurs.

Écoutez Martine Charland, directrice générale Talent chez Santé Québec, aborder cette situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.

La gestionnaire soutient que le réseau de la santé mise sur près de 9500 employés «veilleurs» formés pour intervenir auprès de leurs collègues.