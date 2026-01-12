 Aller au contenu
John Gibson intraitable face au CH

L'importance d'avoir un gardien en confiance

le 12 janvier 2026 16:12

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'importance d'avoir un gardien en confiance
Les Canadiens se sont butés à un gardien en grande forme, samedi, alors que le vétéran John Gibson a complètement réduit au silence l'attaque du Tricolore dans une victoire des siens 4 à 0.

Selon l'analyse Meeker Gurrerier, les performances du cerbère américain ont donné confiance à son équipe, ce qui fait réfléchir à la situation devant le filet du CH avec le ménage à trois qui se poursuit actuellement.

Les Canadiens seront de retour en action ce soir dès 19h30 face aux Canucks de Vancouver.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur cette rencontre, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • La Victoire l'emporte à Québec
  • Une journaliste sème la controverse dans la NFL

