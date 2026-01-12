Début de la 6e saison

La sixième saison de Big Brother Célébrités a débuté avec une cohorte de personnalités fortes, dont Normand D'Amour et la gagnante de la saison 3, Mona de Grenoble.

Catherine Brisson souligne l’aspect stratégique déjà présent et l'attrait financier important de l'émission pour les participants.

En parallèle, le bilan des Golden Globes met en lumière le triomphe du film de Paul Thomas Anderson et le succès inattendu de la série montréalaise Heated Rivalry, qui a même fait l'objet d'un clin d'œil durant le monologue d'ouverture de Nikki Glaser.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi, avec Patrick Lagacé.