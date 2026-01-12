 Aller au contenu
Télé
Début de la 6e saison

Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies

98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 08:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson

La sixième saison de Big Brother Célébrités a débuté avec une cohorte de personnalités fortes, dont Normand D'Amour et la gagnante de la saison 3, Mona de Grenoble.

Catherine Brisson souligne l’aspect stratégique déjà présent et l'attrait financier important de l'émission pour les participants.

En parallèle, le bilan des Golden Globes met en lumière le triomphe du film de Paul Thomas Anderson et le succès inattendu de la série montréalaise Heated Rivalry, qui a même fait l'objet d'un clin d'œil durant le monologue d'ouverture de Nikki Glaser.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi, avec Patrick Lagacé. 

«Pourquoi des gens qu'on connaît [...] vont faire de la téléréalité ? [...] Parce que oui, c'est un défi, mais deuxièmement, c'est parce que c'est payant.»

Catherine Brisson

