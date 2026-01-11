Actions impérialistes de Trump

Le président américain Donald Trump attire l'attention à l'international avec ses nombreuses actions à teneur impérialiste en politique étrangère.
Écoutez Philippe Léger discuter de la perception européenne face à la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Donald Trump, peut-être que ce sont des mots en l'air, mais il estime qu'il peut s'emparer d'une partie d'un territoire d'un pays européen, c'est-à-dire le Groenland, qui appartient au Danemark. Donc c'est sûr qu'en ce moment, chez les Européens, il y a comme un sentiment de stupeur encore plus grand qu'ailleurs dans le monde.»
