Héma-Québec a lancé son appel annuel aux donneurs de sang dans l'objectif d'augmenter ses réserves.
Écoutez le journaliste Carl Marchand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
«Actuellement, la demande est particulièrement grande pour les groupes B- et O-. Heureusement, ce n'est pas une situation de crise au sein de l'organisme, mais on est en prévention. On appelle les gens à donner du sang pour augmenter les réserves. La porte-parole d'Héma-Québec, Josée Larivée, dit que la Banque de sang au Québec se porte bien, mais il faut tout de même être prévoyant.»
Aussi dans cette revue de presse :
- La situation s'alourdit en Iran : près de 120 morts depuis les protestations commencées il y a deux semaines.
- Instabilité au Venezuela, une semaine après la capture de Nicolas Maduro
- WestJet : configuration installée dans certains avions pourrait nuire à l'évacuation de l'appareil