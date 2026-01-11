 Aller au contenu
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»

par 98.5

0:00
4:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 janvier 2026 07:23

Avec

Carl Marchand
Carl Marchand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»
Héma-Québec a lancé son appel annuel aux donneurs de sang dans l'objectif d'augmenter ses réserves. / Ryan Remiorz / La Presse canadienne

Héma-Québec a lancé son appel annuel aux donneurs de sang dans l'objectif d'augmenter ses réserves.

Écoutez le journaliste Carl Marchand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.

«Actuellement, la demande est particulièrement grande pour les groupes B- et O-. Heureusement, ce n'est pas une situation de crise au sein de l'organisme, mais on est en prévention. On appelle les gens à donner du sang pour augmenter les réserves. La porte-parole d'Héma-Québec, Josée Larivée, dit que la Banque de sang au Québec se porte bien, mais il faut tout de même être prévoyant.»

Carl Marchand

Aussi dans cette revue de presse :

  • La situation s'alourdit en Iran : près de 120 morts depuis les protestations commencées il y a deux semaines.
  • Instabilité au Venezuela, une semaine après la capture de Nicolas Maduro
  • WestJet : configuration installée dans certains avions pourrait nuire à l'évacuation de l'appareil

Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
Signé Lévesque
Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
0:00
7:23
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»
Signé Lévesque
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»
0:00
7:23

