Match de la Victoire au Centre Vidéotron

La Victoire de Montréal disputera un match contre les Goldeneyes de Vancouver au Centre Vidéotron, dimanche après-midi.
Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cette possible tentative de séduction, alors que la LPHF souhaite ajouter des équipes dans ses rangs d'ici 2027, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«L'an dernier, ça a vraiment bien fonctionné. On sait aussi que Québec et Montréal, c'est une rivalité naturelle. Et pour un circuit qui en est à ses premières années, c'est intéressant. On ne peut pas nécessairement déployer les équipes dans toutes les directions, donc on verra si l'opération séduction fonctionnera. Mais chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec.»