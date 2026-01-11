Match de la Victoire au Centre Vidéotron

La Victoire de Montréal disputera un match contre les Goldeneyes de Vancouver au Centre Vidéotron, dimanche après-midi.

Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cette possible tentative de séduction, alors que la LPHF souhaite ajouter des équipes dans ses rangs d'ici 2027, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.