 Aller au contenu
Sports
Match de la Victoire au Centre Vidéotron

«Chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec»

par 98.5

0:00
6:57

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 janvier 2026 10:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec»
La Victoire de Montréal disputera un match contre les Goldeneyes de Vancouver au Centre Vidéotron, dimanche après-midi. / Graham Hughes / La presse canadienne

La Victoire de Montréal disputera un match contre les Goldeneyes de Vancouver au Centre Vidéotron, dimanche après-midi. 

Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cette possible tentative de séduction, alors que la LPHF souhaite ajouter des équipes dans ses rangs d'ici 2027, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.

«L'an dernier, ça a vraiment bien fonctionné. On sait aussi que Québec et Montréal, c'est une rivalité naturelle. Et pour un circuit qui en est à ses premières années, c'est intéressant. On ne peut pas nécessairement déployer les équipes dans toutes les directions, donc on verra si l'opération séduction fonctionnera. Mais chose certaine, les joueuses souhaiteraient qu'il y ait une équipe à Québec.»

Daphnée Malboeuf

Vous aimerez aussi

«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
Signé Lévesque
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
0:00
4:20
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Signé Lévesque
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
0:00
3:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
Rattrapage
Manifestations en Iran
«Cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance que le gouvernement tombe»
Voyage en Floride : «J'ai vu des gens gentils et remplis de bienveillance»
Rattrapage
Suzie Villeneuve au segment J'en reviens pas
Voyage en Floride : «J'ai vu des gens gentils et remplis de bienveillance»
Un Québécois devenu guide safari en Afrique!
Rattrapage
Chronique voyage
Un Québécois devenu guide safari en Afrique!
Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
Rattrapage
Consumer Electronics Show 2026
Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
«Je ne pourrais jamais apprendre autant de répliques»
Rattrapage
Dix ans de quotidiennes pour Sébastien Delorme
«Je ne pourrais jamais apprendre autant de répliques»
Rivalité entre Céline Dion et Lara Fabian : qu'en est-il vraiment?
Rattrapage
Livre It’s All Coming Back to Me
Rivalité entre Céline Dion et Lara Fabian : qu'en est-il vraiment?
Quelques nouvelles positives à l'international qui redonnent le sourire
Rattrapage
Courrier international
Quelques nouvelles positives à l'international qui redonnent le sourire
Un véhicule projeté du pont des Draveurs jusque sur la rivière Gatineau
Rattrapage
Tour du Québec
Un véhicule projeté du pont des Draveurs jusque sur la rivière Gatineau
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Rattrapage
Quelques procès à suivre en 2026
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Rattrapage
Chronique économique
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Rattrapage
Actualité sportives
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Achat de voitures électriques : le Canada en retard
Rattrapage
Industrie automobile
Achat de voitures électriques : le Canada en retard
Quelques suggestions d'albums country-folk
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d'albums country-folk
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
Rattrapage
Défaite de 4-0 face aux Red Wings
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»