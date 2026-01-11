 Aller au contenu
Sports
Défaite de 4-0 face aux Red Wings

«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»

par Matisse Drainville

0:00
4:20

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 janvier 2026 07:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-0, samedi soir, face aux Red Wings de Détroit. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-0, samedi soir, face aux Red Wings de Détroit. 

Écoutez Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.

«Les Red Wings ont été efficaces défensivement. Ce n'était pas le match le plus spectaculaire, mais ils ont fait les bonnes choses pour museler, du moins, l'attaque du Canadien. Les Canadiens ont obtenu de bonnes chances, mais n'ont pas été capables de tirer profit des occasions. C'est beaucoup ça qui a fait mal.»

Daphnée Malboeuf

Vous aimerez aussi

Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
Le Québec maintenant
Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
0:00
4:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Rattrapage
Quelques procès à suivre en 2026
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Rattrapage
Chronique économique
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Rattrapage
Actualité sportives
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Achat de voitures électriques : le Canada en retard
Rattrapage
Industrie automobile
Achat de voitures électriques : le Canada en retard
Quelques suggestions d'albums country-folk
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d'albums country-folk
«Chez les Européens, il y a un sentiment de stupeur encore plus grand»
Rattrapage
Actions impérialistes de Trump
«Chez les Européens, il y a un sentiment de stupeur encore plus grand»
Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
Rattrapage
Mode de vie en communauté
Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»
Rattrapage
Revue de presse
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»
«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»
Rattrapage
J'en reviens pas
«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»
«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir»
Rattrapage
Omniprésence de Trump dans les médias
«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir»
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait
Rattrapage
Chronique culturelle
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait
C'est le début des séries éliminatoires dans la NFL
Rattrapage
Actualités sportives
C'est le début des séries éliminatoires dans la NFL
Quelle est l'histoire de la série Les Simpson?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la série Les Simpson?
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»
Rattrapage
Québec: Interdiction d'utiliser les poêles à bois
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»