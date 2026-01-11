Défaite de 4-0 face aux Red Wings

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-0, samedi soir, face aux Red Wings de Détroit.
Écoutez Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«Les Red Wings ont été efficaces défensivement. Ce n'était pas le match le plus spectaculaire, mais ils ont fait les bonnes choses pour museler, du moins, l'attaque du Canadien. Les Canadiens ont obtenu de bonnes chances, mais n'ont pas été capables de tirer profit des occasions. C'est beaucoup ça qui a fait mal.»