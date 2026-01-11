Mode de vie en communauté

Partager un compte conjoint avec vos amis… le feriez-vous? C’est ce que fait Guillaume Carpentier avec cinq de ses amis. Du prêt hypothécaire aux factures Costco, lui et ses colocataires partagent tout.

Les chillionnaires, une nouvelle série produite par Unis TV, s'attarde même au quotidien hors du commun de ces six personnes.

