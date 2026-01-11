Mode de vie en communauté

Partager un compte conjoint avec vos amis… le feriez-vous? C’est ce que fait Guillaume Carpentier avec cinq de ses amis. Du prêt hypothécaire aux factures Costco, lui et ses colocataires partagent tout.
Les chillionnaires, une nouvelle série produite par Unis TV, s'attarde même au quotidien hors du commun de ces six personnes.
Écoutez Guillaume Carpentier discuter ce modèle original, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«On a chacun notre sphère d'activité, chacun nos forces, mais on habite ensemble, on partage notre compte. On choisit une personne propriétaire de l'auto. Pour la maison, on est propriétaire en groupe. On se fait vraiment confiance. Je pense qu'on est quand même assez soudé pour régler des problèmes s'il y en a. On est vraiment une commune, mais un peu capitaliste parce qu'on veut grossir nos business.»