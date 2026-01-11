Consumer Electronics Show 2026

L'annuel Consumer Electronics Show de Las Vegas était de retour en ce début d’année pour présenter les innovations technologiques de 2026.

Robots, intelligence artificielle, nouveaux modèles de téléphones et bien plus étaient au rendez-vous.

Écoutez Alain McKenna, journaliste pour La Presse spécialisée dans les nouvelles technologies et les tendances du marché, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.