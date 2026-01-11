Suzie Villeneuve au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est la chanteuse Suzie Villeneuve qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez celle qui a révélé son talent au grand public grâce à l'émission Star Académie en 2003, au micro de Denis Lévesque.
«Je reviens de la Floride. Évidemment, on a toute l'actualité par rapport à Trump. Mais moi, je n’en reviens pas à quel point les Américains sont gentils. Ils nous parlent, nous saluent à l'épicerie, nous saluent dans la rue, ils prennent le temps de jaser. Je ne ressens pas autant d'entregent au Québec. J’ai vu des gens exceptionnellement gentils et remplis de bienveillance».
L'artiste discute ensuite de la chanson Humanité, qui se veut un hymne à l’amour et à la solidarité dans le monde, et qu’elle a dévoilé cette semaine.