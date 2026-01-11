Suzie Villeneuve au segment J'en reviens pas

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est la chanteuse Suzie Villeneuve qui est l'invitée de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celle qui a révélé son talent au grand public grâce à l'émission Star Académie en 2003, au micro de Denis Lévesque.