Manifestations en Iran

Plusieurs manifestations agitent l'Iran depuis le 28 décembre dernier, alors que la monnaie du pays s'est effondrée. Environ 200 personnes sont décédées en participants à ces protestations.
Écoutez le politologue Christian Dufour en discuter lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«C'est fascinant et c'est épeurant. C'est intéressant parce que je crois que, même s'il y a eu à plusieurs reprises des mouvements de révolte contre le gouvernement des mollahs, le gouvernement théocratique iranien, cette fois-ci, je pense qu'il y a une chance sérieuse que le gouvernement tombe.»