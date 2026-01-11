Chronique voyage

Olivier Émond, un ancien professeur de français, est devenu guide de safari en Tanzanie, un type de voyage qui augmente en popularité.
Écoutez Fadwa Lapierre discuter des prérequis que nécessite ce travail, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Olivier me disait qu'il y a beaucoup l'idée préconçue que les guides sont en vacances. Tu sais, quand tu es guide, quand tu travailles à l'étranger, tous ses amis disent : ah! Tu te la coules douce, tu es le gestionnaire des vacances des autres. Mais il est le premier levé, le dernier couché.»