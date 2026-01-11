Dix ans de quotidiennes pour Sébastien Delorme

Le comédien Sébastien Delorme est en vedette dans des séries quotidiennes comme District 31 et Indéfendable depuis maintenant 10 ans.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de ce comédien avec lequel il s'est entretenu, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Je n'ai pas cette mémoire-là, je ne pourrais jamais apprendre autant de répliques. Puis, dans son cas, c'est des termes juridiques et des plaidoiries. C'est quand même compliqué. Et lui-même n'avait pas cette facilité à l'école de théâtre, ça lui prenait une éternité à prendre des textes. Il n’aurait jamais cru qu'il pourrait apprendre des textes aussi vite que ça.»