Industrie automobile

L'achat de voitures électriques est moins fort au Canada qu'ailleurs dans le monde. Comment expliquer cet écart?
Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, animateur du balado Ça tient la route et auteur du livre L’annuel de l’automobile 2026, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Évidemment, on est très tributaires, en termes de marchés, de ce qui se passe aux États-Unis pour les arrivées de modèles et la production. Et, comme Donald Trump a pris à peu près tout ce qui existait de normes environnementales et les a jetés aux poubelles, il y a eu un ralentissement extrêmement fort du côté des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les véhicules électriques sont arrivés à la fin.»
Écoutez Benoit Charette expliquer les autres facteurs pouvant influencer l'achat de véhicules électriques au Canada.