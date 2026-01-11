 Aller au contenu
Automobile
Industrie automobile

Achat de voitures électriques : le Canada en retard

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 janvier 2026 08:24

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Achat de voitures électriques : le Canada en retard
Benoit Charette / kinwun / Adobe Stock

L'achat de voitures électriques est moins fort au Canada qu'ailleurs dans le monde. Comment expliquer cet écart?

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, animateur du balado Ça tient la route et auteur du livre L’annuel de l’automobile 2026, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Évidemment, on est très tributaires, en termes de marchés, de ce qui se passe aux États-Unis pour les arrivées de modèles et la production. Et, comme Donald Trump a pris à peu près tout ce qui existait de normes environnementales et les a jetés aux poubelles, il y a eu un ralentissement extrêmement fort du côté des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les véhicules électriques sont arrivés à la fin.»

Benoit Charette

Écoutez Benoit Charette expliquer les autres facteurs pouvant influencer l'achat de véhicules électriques au Canada.

Vous aimerez aussi

Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
La commission
Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
0:00
7:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Rattrapage
Quelques procès à suivre en 2026
Procès de Gilbert Rozon : «La preuve est extrêmement imposante»
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Rattrapage
Chronique économique
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Rattrapage
Actualité sportives
Éliminatoires de la NFL : les Bears l'emportent face aux Packers
Quelques suggestions d'albums country-folk
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d'albums country-folk
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
Rattrapage
Défaite de 4-0 face aux Red Wings
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
«Chez les Européens, il y a un sentiment de stupeur encore plus grand»
Rattrapage
Actions impérialistes de Trump
«Chez les Européens, il y a un sentiment de stupeur encore plus grand»
Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
Rattrapage
Mode de vie en communauté
Six amis décident de partager un compte conjoint, une maison et des voitures
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»
Rattrapage
Revue de presse
Don de sang : «La demande est grande pour les groupes B- et O-»
«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»
Rattrapage
J'en reviens pas
«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»
«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir»
Rattrapage
Omniprésence de Trump dans les médias
«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir»
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait
Rattrapage
Chronique culturelle
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait
C'est le début des séries éliminatoires dans la NFL
Rattrapage
Actualités sportives
C'est le début des séries éliminatoires dans la NFL
Quelle est l'histoire de la série Les Simpson?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire de la série Les Simpson?
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»
Rattrapage
Québec: Interdiction d'utiliser les poêles à bois
Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»