Économie
Chronique économique

Un compte conjoint à six… une bonne idée?

par 98.5

le 11 janvier 2026 08:43

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
Un compte conjoint à six… une bonne idée?
Isabelle Thibeault / Cogeco Média

Partager un compte conjoint avec vos amis… le feriez-vous? C’est ce que fait Guillaume Carpentier avec cinq de ses amis. Du prêt hypothécaire aux factures Costco, lui et ses colocataires partagent tout.

Écoutez Isabelle Thibeault discuter de cette technique utilisée par le groupe d'amis pour s'enrichir, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Je pense que les institutions financières vont devoir s'adapter à ce type de réalité là, parce que c'est des trucs qu'on va voir de plus en plus. Je trouve que ces gars-là, qui étaient quand même avant-gardistes, qui le font depuis dix ans, sont vraiment le reflet pis un symptôme de ce qui s'en vient.»

Isabelle Thibeault

