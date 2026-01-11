 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»

par 98.5

0:00
6:46

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 janvier 2026 07:22

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Carl Marchand
Carl Marchand

et autres

«Je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier»
Personnes qui s'entraînent dans un gym / Drazen / Adobe Stock

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Daphnée Malboeuf, Stéphane Leclair et Carl Marchand, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«Moi, je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Je suis dans un gym depuis 20 ans. Je suis allé lundi après-midi. Il y avait cinq fois plus de monde que d'habitude. Jeudi soir, c'était quatre fois plus de monde que d'habitude, et hier après-midi, c'était deux fois plus que d'habitude.»

Stéphane Leclair

