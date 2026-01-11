J'en reviens pas

«Moi, je n’en reviens pas du boom dans les gyms chaque année en janvier. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Je suis dans un gym depuis 20 ans. Je suis allé lundi après-midi. Il y avait cinq fois plus de monde que d'habitude. Jeudi soir, c'était quatre fois plus de monde que d'habitude, et hier après-midi, c'était deux fois plus que d'habitude.»