Tour du Québec

Un véhicule a été projeté du pont des Draveurs pour atterrir sur ses quatre roues, sur la rivière Gatineau, qui était glacée à l'endroit de l'impact.
Écoutez Philippe Villeneuve raconter cette histoire survenue en Outaouais cette semaine, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Il a été chanceux à l'endroit où il est tombé, parce qu'en marchant vers la rive, il a défoncé la glace à quelques endroits, puis il a dû être traité pour hypothermie. Même le chef des pompiers que j'ai appelé disait que c'est un miracle qu'il ait été en mesure de sortir par lui-même de cette façon-là, c'est assez incroyable.»
