Une étude de la chercheuse Shany Dror, de l'Université vétérinaire de Vienne, en Autriche, indique que les chiens semblent capables d'apprendre le vocabulaire humain simplement en écoutant les conversations, comme de très jeunes enfants.

Écoutez à ce sujet Alain Chiocchi, dresseur de chiens et spécialiste en comportement animal, en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

Alain Kiyoshi explique que l’apprentissage repose sur l’association de mots à des gestes et que certaines races, comme le berger malinois, apprennent plus vite.

Il précise que l’éducation précoce (avant 4 mois) est cruciale, mais qu’il reste possible d’enseigner des mots à des chiens plus âgés, bien que l’efficacité diminue avec l’âge, notamment après huit ans.