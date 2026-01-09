L'éclosion d'Alexandre Texier

Le Français Alexandre Texier est en feu. Le joueur des Canadiens de Montréal a obtenu six points en deux matchs pour le Tricolore, dont un tour du chapeau, jeudi, contre les Panthers de la Floride.

Mais qui est Alexandre Texier?

Écoutez Antoine Roussel, Français et ancien joueur de la LNH, parler de son compatriote avec Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés