Hockey
L'éclosion d'Alexandre Texier

«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

0:00
7:03

Le Québec maintenant

le 9 janvier 2026 16:20

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Alexandre Texier a inscrit trois buts contre les Panthers. / PC/Christine Muschi

Le Français Alexandre Texier est en feu. Le joueur des Canadiens de Montréal a obtenu six points en deux matchs pour le Tricolore, dont un tour du chapeau, jeudi, contre les Panthers de la Floride.

Mais qui est Alexandre Texier?

Écoutez Antoine Roussel, Français et ancien joueur de la LNH, parler de son compatriote avec Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Roussel souligne le parcours exceptionnel de Texier, formé à Grenoble;
  • Texier a été sélectionné pour les Jeux olympiques pour la France;
  • Roussel estime que Texier a le potentiel pour jouer sur les deux premiers trios d'une équipe de la Ligue nationale, à condition de maintenir son intensité et sa production offensive.

