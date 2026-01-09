 Aller au contenu
Chaussées dégradées et redoux

Pourrait-on avoir un Québec sans nids-de-poule?

le 9 janvier 2026 14:15

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Avec le redoux vécu cette semaine et la pluie qui s’infiltre sur les chaussées, les conditions météo sont propices à la formation de nids-de-poule. / ilyaska/ Adobe Stock

Avec le redoux vécu cette semaine et la pluie qui s’infiltre sur les chaussées, les conditions météorologiques sont propices à la formation de nids-de-poule.

Malgré ce problème récurrent et dangereux pour les usagers de la route, les nids-de-poule ne semblent jamais totalement réparés au fil des années…

Qu’est-ce qui peut expliquer la récurrence des nids-de-poule? 

Comment faire pour mieux entretenir les routes québécoises?

Écoutez Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction à l’École de technologie supérieure, aborder le sujet, vendredi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

