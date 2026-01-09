Député de la CAQ dans Dubuc

L'arrestation du député caquiste François Tremblay pour alcool au volant ravive le débat autour de cet enjeu qui continue de sévir sur les routes du Québec.

Ce n'est pas la première arrestation de l'élu pour conduite avec facultés affaiblies.

Après avoir fait une sortie de route dans l'arrondissement de La Baie, son véhicule aurait percuté une clôture, puis il aurait été intercepté par un citoyen avant d'être arrêté par la police de Saguenay.

L'homme aurait soufflé près du double de la limite permise d'alcool dans le sang, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Écoutez Antoine Bittar, père de Jessica Rivera, victime d'un conducteur en état d’ébriété, vendredi, à La commission.