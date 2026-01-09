 Aller au contenu
Société
Député de la CAQ dans Dubuc

Député arrêté pour alcool au volant: «Je pense qu'il devrait démissionner»

le 9 janvier 2026 13:42

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Député arrêté pour alcool au volant: «Je pense qu'il devrait démissionner»
La commission / Cogeco Média

L'arrestation du député caquiste François Tremblay pour alcool au volant ravive le débat autour de cet enjeu qui continue de sévir sur les routes du Québec. 

Ce n'est pas la première arrestation de l'élu pour conduite avec facultés affaiblies.

Après avoir fait une sortie de route dans l'arrondissement de La Baie, son véhicule aurait percuté une clôture, puis il aurait été intercepté par un citoyen avant d'être arrêté par la police de Saguenay.

L'homme aurait soufflé près du double de la limite permise d'alcool dans le sang, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Écoutez Antoine Bittar, père de Jessica Rivera, victime d'un conducteur en état d’ébriété, vendredi, à La commission.

«Ça a été sa décision. Comme on dit toujours: c'est toi qui as pris la décision, tu sais que tu as bu, tu as pris ta décision. Je pense qu'il devrait démissionner et je pense que la CAQ devrait prendre une certaine partie de la responsabilité.»

Antoine Bittar

