Société
L'offre de service maintenue

La STM supprimera 300 postes au cours des prochains mois

par 98.5

Un autobus de la STM. / PC/Graham Hughes

La Société de transport de Montréal a annoncé la suppression de 300 postes au cours des prochains mois. La STM a dévoilé ces mesures dans son budget 2026, publié vendredi.

Elle prévoit également 56,5 millions de dollars de réductions de dépenses récurrentes, sur un budget total d’environ 1,8 milliard $

Pour 2026, la STM limite la croissance de ses dépenses d’exploitation à 0,7 %, alors que la hausse normale aurait été de 3,2 %.

Dans un communiqué, l’entreprise assure qu’elle maintiendra une offre de service équivalente à celle de 2025.

La STM affirme néanmoins maintenir son offre de services dans son budget 2026 par rapport à l'an dernier.

La société prévient toutefois que 80 % des besoins des dix prochaines années pour le maintien des actifs ne sont pas financés.

