Intelligence artificielle d'Elon Musk

Grok, l'intelligence artificielle du réseau social X, fait parler de lui pour des dérives racistes et sexistes en lien avec une tendance qui consiste à demander à l'IA de modifier des photos.

Un exemple choquant: des utilisateurs ont demandé à l'IA de déshabiller une victime du drame de Crans-Montana en Suisse, et Grok ajoute des commentaires désobligeants à caractères sexuels en plus d'accepter de produire l'image.

Le multimilliardaire Elon Musk, qui est propriétaire du réseau social depuis 2022, assure que les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins illégales «subiront des conséquences».

