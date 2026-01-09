 Aller au contenu
Entre religion et orientation sexuelle

«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile

par 98.5

le 9 janvier 2026 06:38

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film La petite dernière réalisé par Hafsia Herzi et adapté du roman du même nom de Fatima Daas, connait beaucoup de succès depuis sa sortie. Ce long-métrage dépeint avec délicatesse la quête d'une femme musulmane entre sa foi et son homosexualité.

La comédienne Nadia Melliti, qui incarne la protagoniste de cette touchante histoire, a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, présenter ce film, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • En route vers les Oscars: 83e cérémonie des Golden Globes le 8 janvier prochain.

