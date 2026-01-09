Entre religion et orientation sexuelle

Le film La petite dernière réalisé par Hafsia Herzi et adapté du roman du même nom de Fatima Daas, connait beaucoup de succès depuis sa sortie. Ce long-métrage dépeint avec délicatesse la quête d'une femme musulmane entre sa foi et son homosexualité.

La comédienne Nadia Melliti, qui incarne la protagoniste de cette touchante histoire, a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, présenter ce film, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.