Une visite loin d’être anodine

Alors que le Premier ministre Mark Carney s'apprête à visiter la Chine, on apprend que l'ancien Premier ministre Jean Chrétien s’est rendu dans ce pays, seulement quelques jours avant lui.

Si Monsieur Chrétien ne peut plus négocier pour le Canada, il semble clair qu’il essaie de préparer le terrain avant la venue de son plus récent successeur.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, Dimitri Soudas, revenir sur le sujet, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.

La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial du Canada, mais les relations entre les deux pays doivent être solidifiées. La dernière visite d’un dirigeant canadien en Chine date de 2017.