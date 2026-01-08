Une visite loin d’être anodine

Alors que le Premier ministre Mark Carney s'apprête à visiter la Chine, on apprend que l'ancien Premier ministre Jean Chrétien s’est rendu dans ce pays, seulement quelques jours avant lui.
Si Monsieur Chrétien ne peut plus négocier pour le Canada, il semble clair qu’il essaie de préparer le terrain avant la venue de son plus récent successeur.
Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, Dimitri Soudas, revenir sur le sujet, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.
La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial du Canada, mais les relations entre les deux pays doivent être solidifiées. La dernière visite d’un dirigeant canadien en Chine date de 2017.
«À Pékin, il n'est pas perçu comme un ancien, mais comme un vieil ami [...] Monsieur Chrétien ne négocie rien au nom du Canada, mais je suis convaincu qu'il est allé là pour tester l'eau, sonder les lignes rouges chinoises, mais aussi pour calmer certaines tensions.»