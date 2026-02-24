 Aller au contenu
Société
Tel que proposé par Christine Fréchette

Un troisième lien à l'est de Québec: «Ce n'est pas irréalisable, loin de là!»

Entendu dans

La commission

le 24 février 2026 13:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un troisième lien à l'est de Québec: «Ce n'est pas irréalisable, loin de là!»
Plusieurs proposent un pont qui passerait par l'île d'Orléans. / Michel Guenette/Adobe Stock

L'aspirante cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, propose d’annuler le projet actuel de troisième lien et d’envisager un pont plus à l’est des centres-villes de Québec et de Lévis.

Si certains doutent de la possibilité de construire un troisième lien dans ce secteur de la région de Québec, notamment en raison de la profondeur du fleuve et des particularités du sol, un spécialiste affirme au micro de La Commission qu’en matière d’infrastructure, «rien n’est impossible».

Écoutez à ce sujet Robin Lapointe, vice-président, ventes et développement des affaires chez Canam Ponts, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«C’est sûr que c’est réalisable, il n’y a rien qui est impossible. Il faut juste faire les bonnes études puis choisir le bon endroit. Puis après, tu procèdes à la construction, mais ce n’est pas quelque chose qui est irréalisable, loin de là. [...] Le pont de la Confédération a douze kilomètres, donc la longueur n’a pas vraiment d’importance. C’est juste qu’il faut faire les fondations en conséquence.»

Robin Lapointe

Autre sujet abordé:

  • Une septième voie sur le pont Pierre-Laporte et l’abaissement du tablier du pont de Québec sont-ils possibles?

