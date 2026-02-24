Tel que proposé par Christine Fréchette

L'aspirante cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, propose d’annuler le projet actuel de troisième lien et d’envisager un pont plus à l’est des centres-villes de Québec et de Lévis.

Si certains doutent de la possibilité de construire un troisième lien dans ce secteur de la région de Québec, notamment en raison de la profondeur du fleuve et des particularités du sol, un spécialiste affirme au micro de La Commission qu’en matière d’infrastructure, «rien n’est impossible».

Écoutez à ce sujet Robin Lapointe, vice-président, ventes et développement des affaires chez Canam Ponts, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.