Le papillon l'amiral blanc pourrait bientôt être reconnu comme espèce emblématique du Québec, si le projet de loi 496 est adopté par l'Assemblée nationale au Québec.

Ce projet, parmi les trois priorités parlementaires de la CAQ, s’inscrit dans une démarche amorcée dès 1998 par l’Insectarium.

Écoutez le directeur de l'Insectarium de Montréal, Maxim Larrivée, discuter des symboles que porterait cette intronisation, mardi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Cet insecte aux ailes noires et reflet bleuté viendrait se hisser au côté du bouleau jaune, de l'iris versicolore et du harfang des neiges comme espèce emblématique de la province.