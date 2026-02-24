 Aller au contenu
Politique fédérale
Explosion de coûts annoncés pour Cúram

Projet de modernisation informatique: le Bloc réclame une commission d'enquête

par 98.5

0:00
11:47

Entendu dans

La commission

le 24 février 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de modernisation informatique: le Bloc réclame une commission d'enquête
Christine Normandin, leader à la Chambre des communes pour le Bloc québécois, demande une commission d'enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur la gestion du projet Cúram. / Justin Tang / La Presse Canadienne

Le projet Cúram, une initiative fédérale visant à moderniser les systèmes informatiques, est actuellement l'objet d'un dépassement de coût estimé à près de cinq milliards, ce qui fait de lui, le projet de modernisation le plus coûteux au pays.

La députée bloquiste, Christine Normandin, demande une commission d'enquête publique et indépendante afin de faire la lumière sur la gestion de ce projet.

Écoutez la leader à la Chambre des communes pour le Bloc québécois critiquer la gestion du projet de modernisation du système fédéral, mardi midi, à La Commission.

Elle décrie que les sommes qui iront aux firmes privées atteindront au moins 3,4 milliards d’ici la fin du projet, soit plus de la moitié de la facture totale anticipée.

Vous aimerez aussi

«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
Le Québec maintenant
«Les conditions pour gagner un référendum sont loin d'être réunies»
0:00
6:12
Le porte-à-porte plutôt que les Communes pour Pierre Poilievre
Lagacé le matin
Le porte-à-porte plutôt que les Communes pour Pierre Poilievre
0:00
5:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Maisons des aînés: Santé Québec met fin aux projets à 1,8 M$ par chambre
Rattrapage
Jugé trop cher
Maisons des aînés: Santé Québec met fin aux projets à 1,8 M$ par chambre
Un papillon pourrait devenir l'insecte emblématique du Québec
Rattrapage
Amiral blanc
Un papillon pourrait devenir l'insecte emblématique du Québec
Les prêts-à-boire distillés maintenant en épicerie: «Ce sera le Far West!»
Rattrapage
Fin du monopole de la SAQ
Les prêts-à-boire distillés maintenant en épicerie: «Ce sera le Far West!»
Se trouver une voiture usagée à moins de 20 000$ relève-t-il du miracle?
Rattrapage
Achat automobile
Se trouver une voiture usagée à moins de 20 000$ relève-t-il du miracle?
L'abolition du PEQ menace l'emploi de près de 1000 employés du réseau scolaire
Rattrapage
Permis de travail non renouvelés
L'abolition du PEQ menace l'emploi de près de 1000 employés du réseau scolaire
Un troisième lien à l'est de Québec: «Ce n'est pas irréalisable, loin de là!»
Rattrapage
Tel que proposé par Christine Fréchette
Un troisième lien à l'est de Québec: «Ce n'est pas irréalisable, loin de là!»
Une manifestation proarme prévu devant l'Assemblée nationale à Québec
Rattrapage
Rachat des armes d’assaut par le fédéral
Une manifestation proarme prévu devant l'Assemblée nationale à Québec
Fonctionnaires: «Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas congédier quelqu'un»
Rattrapage
La fin de la sécurité d'emploi garantie?
Fonctionnaires: «Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas congédier quelqu'un»
La Russie exporte plus de pétrole aujourd'hui qu’avant la guerre avec l’Ukraine
Rattrapage
85,5 milliards d'euros l'an dernier
La Russie exporte plus de pétrole aujourd'hui qu’avant la guerre avec l’Ukraine
Tracé controversé du futur TGV: la mairesse de Mirabel monte au front
Rattrapage
Mobilisation contre les expropriations
Tracé controversé du futur TGV: la mairesse de Mirabel monte au front
Chicoutimi: quatrième victoire consécutive pour le PQ dans une partielle
Rattrapage
Nouveau paysage politique québécois
Chicoutimi: quatrième victoire consécutive pour le PQ dans une partielle
François Legault et plusieurs ministres absents à l'Assemblée nationale
Rattrapage
Période inusitée
François Legault et plusieurs ministres absents à l'Assemblée nationale
Hausse des dons d'organes: «La campagne de sensibilisation, ça a un impact»
Rattrapage
Augmentation de 20% entre 2014 et 2024
Hausse des dons d'organes: «La campagne de sensibilisation, ça a un impact»
Maxi prend de l'expansion et c'est le retour des athlètes québécois
Rattrapage
Les bonnes nouvelles du jour
Maxi prend de l'expansion et c'est le retour des athlètes québécois