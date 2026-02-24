Explosion de coûts annoncés pour Cúram

Le projet Cúram, une initiative fédérale visant à moderniser les systèmes informatiques, est actuellement l'objet d'un dépassement de coût estimé à près de cinq milliards, ce qui fait de lui, le projet de modernisation le plus coûteux au pays.

La députée bloquiste, Christine Normandin, demande une commission d'enquête publique et indépendante afin de faire la lumière sur la gestion de ce projet.

Écoutez la leader à la Chambre des communes pour le Bloc québécois critiquer la gestion du projet de modernisation du système fédéral, mardi midi, à La Commission.

Elle décrie que les sommes qui iront aux firmes privées atteindront au moins 3,4 milliards d’ici la fin du projet, soit plus de la moitié de la facture totale anticipée.