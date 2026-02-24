 Aller au contenu
Politique internationale
85,5 milliards d'euros l'an dernier

La Russie exporte plus de pétrole aujourd'hui qu’avant la guerre avec l’Ukraine

par

le 24 février 2026 12:58

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La Russie contourne les sanctions économiques via une flotte de plusieurs centaines de «navires fantômes» pour exporter du pétrole. / (AP Photo)

À l'occasion de leur discussion, mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent l'aide militaire canadienne accrue à l'Ukraine, alors que la Russie parvient à contourner les sanctions économiques grâce à une mystérieuse «flotte fantôme» de pétroliers.

Bien que le gouvernement canadien ait annoncé l'ajout de deux milliards de dollars en soutien militaire, portant le total de l'aide fournie à l'Ukraine à 22 milliards depuis 2022, la Russie a parallèlement vu ses revenus pétroliers atteindre 85,5 milliards d'euros l'an dernier, exportant plus de brut vers la Chine et l'Inde qu'avant le conflit.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, à La Commission.

Pour Nathalie, cette manne financière permet à Moscou de maintenir son effort de guerre malgré les pressions internationales.

«Si vous pensez que la guerre avec l'Ukraine va s'arrêter là, oubliez ça. Malheureusement, ça n'arrivera pas.»

Nathalie Normandeau

