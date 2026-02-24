À l'occasion de leur discussion, mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent l'aide militaire canadienne accrue à l'Ukraine, alors que la Russie parvient à contourner les sanctions économiques grâce à une mystérieuse «flotte fantôme» de pétroliers.

Bien que le gouvernement canadien ait annoncé l'ajout de deux milliards de dollars en soutien militaire, portant le total de l'aide fournie à l'Ukraine à 22 milliards depuis 2022, la Russie a parallèlement vu ses revenus pétroliers atteindre 85,5 milliards d'euros l'an dernier, exportant plus de brut vers la Chine et l'Inde qu'avant le conflit.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, à La Commission.

Pour Nathalie, cette manne financière permet à Moscou de maintenir son effort de guerre malgré les pressions internationales.